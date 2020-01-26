Мгновения жизни. Зимний Бишкек и ночной Ош

Сегодня в нашем выпуске царят зима и две столицы Кыргызстана — города Бишкек и Ош.

Начнем с Бишкека, по которому вдоволь погулял один из наших постоянных авторов Николай Манаковский.

Интересные фотографии из снежного Бишкека получились и у Кристины Полуэктовой.

Теперь отправимся в южную столицу — Ош. Санджар Саидов сфотографировал не только заснеженный город, но еще и ночью.

Надеемся, наши авторы смогли вас порадовать и удивить. Кстати, вы можете легко оказаться в их числе и показать всем читателям 24.kg свои любимые места в республике.

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