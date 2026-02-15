15:59
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Агент 024

Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики.

Вернемся в прошлый год, в ноябрь, и вспомним, каким красочным городом был Бишкек во время золотой осени. Сейчас этих красок очень не хватает. Фотографии сделал Николай Манаковский.

Отправляемся на Иссык-Куль, где с помощью Сергея Ханова полюбуемся февральским восходом.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Февральский восход на Иссык-Куле

Теперь полюбуемся луной, но уже на южном берегу Иссык-Куля. Фото сделал Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Луна над южным берегом Иссык-Куля, 1 февраля 2026 года
И еще одно природное явление сегодня в нашей подборке — на этот раз закат в Кочкорском районе, который увидела Жумагуль Тентиева.

Теперь отправимся не только на юг Кыргызстана, но и в лето. В Джалал-Абадской области недалеко от знаменитого Сары-Челека находится еще одно живописное озеро — Кара-Камыш. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и подтолкнуть к тому, чтобы заглянуть в собственные фото- и видеоархивы. А стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/361567/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg
Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Озеро Сары-Челек и осенний Эркиндик. Фото читателей 24.kg
Озеро Кель-Суу и ноябрьский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в 12 фотографиях читателей 24.kg
Выдра на охоте и осень в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg
Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg
Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg
Озеро Коль-Тор и геопарк Мадыген. Фото читателей 24.kg
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой В центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой
Опасный щит рядом со&nbsp;школой: в&nbsp;Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию
Открытый щит на&nbsp;зарядной станции у&nbsp;школы в&nbsp;Бишкеке. Проблему оперативно решили Открытый щит на зарядной станции у школы в Бишкеке. Проблему оперативно решили
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
15:31
На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля
15:00
Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
14:35
РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН
14:17
Зимняя Олимпиада. Кыргызстанец Тимур Шакиров занял 62 место в гигантском слаломе
14:09
В Египте нашли уникальные наскальные рисунки возрастом не менее 10 тысяч лет