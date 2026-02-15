Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики.

Вернемся в прошлый год, в ноябрь, и вспомним, каким красочным городом был Бишкек во время золотой осени. Сейчас этих красок очень не хватает. Фотографии сделал Николай Манаковский.

















Фото Сергея Ханова. Февральский восход на Иссык-Куле

Теперь полюбуемся луной, но уже на южном берегу Иссык-Куля. Фото сделал Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Луна над южным берегом Иссык-Куля, 1 февраля 2026 года

И еще одно природное явление сегодня в нашей подборке — на этот раз закат в Кочкорском районе, который увидела Жумагуль Тентиева.







Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и подтолкнуть к тому, чтобы заглянуть в собственные фото- и видеоархивы. А стать создателем рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.