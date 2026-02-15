Восход на Иссык-Куле и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль и в Нарынскую область, а потом отправимся на юг республики.
Вернемся в прошлый год, в ноябрь, и вспомним, каким красочным городом был Бишкек во время золотой осени. Сейчас этих красок очень не хватает. Фотографии сделал Николай Манаковский.
Отправляемся на Иссык-Куль, где с помощью Сергея Ханова полюбуемся февральским восходом.
Теперь полюбуемся луной, но уже на южном берегу Иссык-Куля. Фото сделал Василий Павлов.
Теперь отправимся не только на юг Кыргызстана, но и в лето. В Джалал-Абадской области недалеко от знаменитого Сары-Челека находится еще одно живописное озеро — Кара-Камыш. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
