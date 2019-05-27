Застройщики перекопали улицу Грибоедова в Бишкеке и не восстановили. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, раньше улица Грибоедова была заасфальтирована. Ее трижды перекопали — дважды строительные компании, один раз — троллейбусный парк.

«За собой оставили такие ухабины, даже не разровняли. Жители закидывали ямы строительным мусором. После нашей жалобы компания «Ихлас» рассыпала отсев, который превратился в пыль. Через нашу улицу, чтобы попасть на Южную магистраль, проезжают жители элиток. Мы пытались перегородить проезд, но мэрия убрала ограждения», — пояснили бишкекчане.

Они писали дважды письма на имя президента Кыргызстана. В аппарате главы государства ответили, что асфальт восстановят, когда будут средства.