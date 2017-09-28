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Выборы

ЦИК не посчитал автопробег с портретами Сооронбая Жээнбекова агитацией

Члены ЦИК отказали представителям Коалиции «За демократию и гражданское общество» в удовлетворении трех жалоб в отношении кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Решение принято сегодня на заседании.

Представители НПО требуют от Центризбиркома вынести предупреждение экс-премьер-министру за ряд нарушений.

Правозащитники сообщили, что 20 сентября в Узгене, где претендент на президентский пост встречался с избирателями, использовали административный ресурс. По их данным, к агитации якобы привлекли учеников местной школы.

А 21 сентября сотрудники Патрульной милиции в Бишкеке перекрыли движение транспорта для проезда машин с агитационными транспарантами Жээнбекова.

Гражданские активисты также указывают на то, что в сельской управе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области в здании школы №65 размещен избирательный штаб кандидата в президенты, там же расположена УИК №5237. Заявители полагают, что расположение штаба в образовательном учреждении незаконно.

Центризбирком не счел автопробег, организованный воинами-афганцами и баткенцами, агитацией, хотя они и использовали портреты Жээнбекова. Что же касается инцидента со стульями, то представитель кандидата предоставил договор аренды с руководством автошколы об использовании их мебели для встречи с избирателями. Все расходы оплачены из фонда бывшего премьера. Члены ЦИК также не нашли достаточно оснований, чтобы вынести Жээнбекову предупреждение за расположение его штаба в образовательном учреждении по соседству с УИК.

В свою очередь глава Бишкекской ТИК Кайрат Мамытов потребовал отказать в регистрации наблюдателям от коалиции. По его мнению, они не представляют доказательства своим жалобам. Вопрос оставили открытым.
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