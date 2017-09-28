Гражданские активисты подали на Жээнбекова сразу три жалобы. ЦИК разбирается

Три жалобы на кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова поступили в ЦИК от представителей Коалиции за демократию и гражданское общество.

Правозащитники сообщают, что 20 сентября в Узгене, где претендент на президентский пост встречался с избирателями, был использован административный ресурс. По их данным, якобы к агитации были привлечены дети из числа учеников местной школы.

По данным НПО, 21 сентября сотрудники Патрульной милиции в Бишкеке перекрыли движение транспорта для проезда машин с агитационными транспарантами Жээнбекова.

Гражданские активисты также указывают на то, что в сельской управе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области в здании школы №65 размещен избирательный штаб кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, там же расположена УИК №5237. Заявители полагают, что расположение штаба в образовательном учреждении незаконно.

Выборы президента пройдут в Кыргызстане 15 октября.