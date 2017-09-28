В ЦИК не могут принять решение по жалобам на Сооронбая Жээнбекова

В ЦИК не могут принять решение по жалобам на кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Отметим, накануне на него поступили три жалобы от Коалиции за демократию и гражданское общество.

Представители НПО требуют от Центризбиркома вынести предупреждение экс-премьер-министру за ряд нарушений.

Правозащитники сообщили, что 20 сентября в Узгене, где претендент на президентский пост встречался с избирателями, использовали административный ресурс. По их данным, якобы к агитации привлекли учеников местной школы.

А 21 сентября сотрудники Патрульной милиции в Бишкеке перекрыли движение транспорта для проезда машин с агитационными транспарантами Жээнбекова.

Гражданские активисты также указывают на то, что в сельской управе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области в здании школы №65 размещен избирательный штаб кандидата в президенты, там же расположена УИК №5237. Заявители полагают, что расположение штаба в образовательном учреждении незаконно.

По первому эпизоду на заседании избирательной комиссии выяснилось, что директор школы в Узгене выделил кандидату для встречи с избирателями классные стулья. Однако представитель Жээнбекова заявил, что прокуратура установила: договор об аренде был заключен по всем правилам, и оплата произведена из избирательного фонда. Член ЦИК Назарали Арипов потребовал установить, о каком именно образовательном учреждении идет речь. Выяснилось, что об автошколе. Арипов упрекнул членов Коалиции в том, что они плохо оформляют свои жалобы, и призвал не присылать заявления, основанные на сообщениях в WhatsApp.

Что касается кортежа с агитацией, то представитель Жээнбекова рассказал, что автопробег устраивал не штаб, а организация воинов-афганцев и баткенцев, и как таковой агитации при этом не было. А по инструкции любой автопробег сопровождают сотрудники УПМ.