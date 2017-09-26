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Выборы

У кандидата в президенты Эрниса Зарлыкова на счете менее тысячи сомов

У кандидата в президенты Кыргызстана Эрниса Зарлыкова на счете осталось всего 897 сомов. Такие данные привел ЦИК.

По его данным, всего на счет кандидата поступил 1 миллион 831 тысяча 500 сомов. Из них он потратил 1 миллион 830 тысяч 603 сома.

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Но Эрнис Зарлыков не единственный, кто за сентябрь потратил почти все деньги на агитацию. Решивший отказаться от притязаний на президентское кресло Камчыбек Ташиев из поступивших 1,1 миллиона сомов потратил 1 миллион 99 тысяч 125 сомов. На его счете осталось 875 сомов.

У остальных кандидатов суммы куда большие — от 7,8 тысячи сомов до 34,2 миллиона. Больше всего денег осталось пока у Бакыта Торобаева.
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