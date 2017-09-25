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Выборы

Выборы-2017. Омурбек Бабанов сохраняет лидерство по тратам на агитацию

Больше всех на агитацию продолжает тратить Омурбек Бабанов. ЦИК Кыргызстана представил данные о движении денежных средств из избирательных фондов.

Отмечено, что на 25 сентября больше всего денег потратил Омурбек Бабанов — 144 миллиона 130,2 тысячи сомов. На втором месте по тратам Сооронбай Жээнбеков. Его расходы на агитацию сложились в сумме 62 миллиона 413,8 тысячи сомов. Далее следуют Темир Сариев (31 миллион 680,9 тысячи сомов) и Бакыт Торобаев (12 миллионов 930,7 тысячи).

На сегодня больше всего денег на счете у Бакыта Торобаева — 34 миллиона 299,2 тысячи сомов. За ним следуют Омурбек Бабанов (16 миллионов 459,6 тысячи), Сооронбай Жээнбеков (12 миллионов 886,1 тысячи) и Темир Сариев (1 миллион 820 тысяч).
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