Глава ОТРК ответил на призыв кандидата в президенты бойкотировать эфиры канала

Глава ОТРК Илим Карыпбеков ответил на призыв кандидата в президенты Бакыта Торобаева бойкотировать эфиры канала. Комментарий он разместил на своей странице в Facebook.

Илим Карыпбеков отметил, что считает необходимым реагировать на обвинения, угрозы и попытки оказания давления со стороны некоторых кандидатов в президенты и их представителей в адрес ОТРК, его сотрудников и лично главы канала.

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Так, кандидат в президенты Омурбек Бабанов и представители его штаба обвиняют ОТРК в черном пиаре и нарушении законодательства, а кандидат в президенты Бакыт Торобаев призвал бойкотировать эфир канала, обвинив его в нарушении законодательства, нанесении вреда чести, достоинству и деловой репутации. При этом ни от представителей штаба Омурбека Бабанова, ни от судебных органов в ОТРК еще не поступало официальное обращение с указанием конкретных претензий и требований, отмечает глава ОТРК.

«Практически все кандидаты в президенты в своих программах, речах и выступлениях говорят о важности неукоснительного исполнения законов, необходимости установления диктатуры закона, в том числе Омурбек Токтогулович и Бакыт Эргешович. Предлагаю начать исполнять эту часть обещаний прямо с сегодняшнего дня. В действующем законодательстве четко прописаны процедуры, которые следует соблюдать в случае, когда в отношении кого-либо нарушаются их права и законные интересы», — отмечает Илим Карыпбеков.

Он напомнил, что в случаях, когда кем-либо нарушаются избирательное законодательство или права человека на защиту чести, достоинства и деловой репутации, следует обращаться в правоохранительные и судебные органы в определенном законодательством порядке.

«Вместо конкретно определенных в законодательстве процедур пока со стороны вас и ваших представителей демонстрируются не совсем законные меры оказания влияния. Поступают угрозы подать в судебные, правоохранительные органы, выступить за отставку генерального директора ОТРК, организовать митинги против канала и гендиректора», — пишет Илим Карыпбеков.

Кандидаты намекают, что будет со мной, «когда вы выиграете выборы». Напоминаете, что стало с теми, кто перешел вам дорогу или имел неосторожность когда-то выступить против вас. Напоминаете мне о моем непростом прошлом, как мне повезло тогда и не повезет в будущем. Илим Карыпбеков

Гендиректор ОТРК подчеркнул, что он и все ответственные сотрудники канала прекрасно понимают всю полноту ответственности за четкое, неукоснительное выполнение своих обязанностей и важности максимального содействия проведению чистых, прозрачных, открытых выборов президента страны.

«И я, и все ответственные сотрудники ОТРК готовы нести правовую и моральную ответственность. Я не собираюсь подавать в отставку в выборный период и намерен до конца реализовать все свои планы, задачи и обязанности в рамках предоставленного мне законного срока и не намерен оставлять команду ОТРК в ответственный период. Призываю все стороны к конструктивности, спокойствию и терпению. По всем претензиям, жалобам, обращениям мы будем проводить тщательное разбирательство и предоставлять полный отчет перед вами и общественностью», — заключил Илим Карыпбеков.