Бакыт Торобаев: Призываю бойкотировать эфиры ОТРК

«Становится очевидным, что общественная телерадиокомпания (ОТРК) на сегодняшний день превратилась в политический инструмент власти для манипулирования общественным мнением избирателей. Мы все стали свидетелями, как через главный телеканал страны в адрес политических оппонентов «преемника» распространяются провокационные материалы. Такие попытки были и до этого, и все они заканчивались одинаково: грязь остается на руках тех, кто ее разбрасывает», — заявил кандидат на должность президента республики Бакыт Торобаев.

Штаб кандидата Бакыта Торобаева 24 сентября подал в ЦИК соответствующее заявление. В нем говорится: «Показанный в эфире канала «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) 23 сентября 2017 года в 17.22 видеосюжет под названием «Агитаторы Торобаева подкупают избирателей» грубо нарушает требования статьи 28 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Основываясь на этих фактах, сообщаем, что данный видеосюжет порочит честь кандидата в президенты Кыргызской Республики Бакыта Торобаева, наносит вред его достоинству и политической репутации. Его изготовление было произведено с участием подставных лиц с целью провокации.

Журналисты ОТРК разместили данный провокационный сюжет, где говорится о признаках преступления, предусмотренного статьей 140 Уголовного кодекса КР «Подкуп голосов избирателей». В случае недоказанности действий, показанных в сюжете, действия лиц, изготовивших его, могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 329 этого же Уголовного кодекса КР «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

Согласно пункту 5 статьи 28 конституционного Закона КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «кандидаты, их представители, представители политических партий, средства массовой информации, другие лица, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов, политических партий».

Бакыт Торобаев также подчеркнул: «При сложившейся ситуации, когда руководство ОТРК в одностороннем порядке реализует в своем эфире информационную политику, целью которой является очернить мою политическую репутацию как кандидата в президенты, я принял решение бойкотировать эфир ОТРК.

Я отказываюсь от предоставляемого мне по закону 15-минутного бесплатного эфира и участия в прямых теледебатах кандидатов в президенты КР.

Руководство ОТРК сегодня неспособно быть независимым и по этой причине не может обеспечить объективную информационную политику. Дальнейшее сотрудничество с ОТРК для меня не имеет никакого смысла, и я призываю всех кандидатов в президенты, политиков и общественных деятелей выразить свою позицию и бойкотировать эфиры ОТРК».

Дата изготовления: 25.09.17. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента Кыргызской Республики Б.Э.Торобаева. Оплатил уполномоченный представитель по финансовым вопросам Б.Б.Тулеев из средств избирательного фонда. Договор от 07/9-1 от 7 сентября 2017 года.