Возвращение в Кыргызстане доверенностей на авто приведет к коррупции

Депутаты Жогорку Кенеша против возвращения доверенности на право управления автомобилем. Они считают, что это приведет к увеличению коррупции, заявили сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По словам Мирлана Жеенчороева, введение доверенности отсрочит реализацию проекта «Безопасный город». «Люди перестанут оформлять на себя машины. Эта система даст возможность сотрудникам УОБДД для коррупционных проявлений», — пояснил он.

В правительстве Кыргызстана создали рабочую группу, которая разрабатывает нормативно-правовые акты для реализации проекта. Предлагается временно ввести доверенность на управление и сократить сроки действия генеральной доверенности.