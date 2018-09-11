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Власть
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (162)

Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с завершением III Всемирных игр кочевников поблагодарил соотечественников, творческие коллективы, мастеров искусств, спонсоров, волонтеров и милиционеров.

По словам главы государства, масштабное мероприятие продемонстрировало миру великолепную культуру древнего кочевого народа, его доблесть, духовный потенциал, уникальную красоту нашей земли и послужило повышению авторитета нашей страны.

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Зрителями Игр стали более 70 тысяч иностранных туристов. В III ВИК участвовали около 3 тысяч спортсменов из 74 стран.

ВИК освещали более 600 представителей зарубежных средств массовой информации. В 60 странах мира организовали прямые трансляции.

В мероприятии участвовали представители международных партнеров и спортивных организаций, дипломаты. «Гости Игр восхищались прекрасным видом наших юрт, выстроенных в ряд, удивительно красивыми изделиями наших народных умельцев. В этнофестивале «Мир кочевников» продемонстрировали мастерство более 30 творческих коллективов из разных частей света», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Всемирные игры кочевников трижды проходили на кыргызской земле, на берегу священного Иссык-Куля. Это масштабное мероприятие мирового уровня укрепило единство нашего народа, способствовало поднятию его патриотического духа.

Сооронбай Жээнбеков
Глава государства подчеркнул, что право на проведение IV Всемирных игр кочевников передали Турции с условием сохранения авторства Кыргызстана. По мнению президента, это важно для сохранения международного уровня уникального проекта в будущем. «Кыргызстан заинтересован во всемирной популяризации Игр кочевников согласно кыргызским правилам, философии и целям», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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