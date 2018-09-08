В Кыргызстане завершаются III Всемирные игры кочевников

В Кыргызстане закрываются III Всемирные игры кочевников.

Соревнования прошли 2-8 сентября в Иссык-Кульской области. За победу в 37 видах спорта боролись 1 тысяча 986 человек из 74 стран и 12 субъектов России. Разыгрывалось 594 медали. По одной награде выиграли 32 страны.

В медальном зачете уверенно победил Кыргызстан. Вторым стал Казахстан, третьей – Россия. Кроме спортивной программы, была насыщенная культурная.

В 20.00 на ипподроме Чолпон-Аты началась торжественная церемония закрытия Игр. Гостей ждет яркое шоу с участием 500 артистов, каскадеров и спортсменов. На сцену выйдут известные певцы и музыканты из Германии, России, Франции, Эквадора и других стран, а также звезды кыргызской эстрады.