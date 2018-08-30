По приглашению Сооронбая Жээнбекова 2-4 сентября Кыргызстан с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, в рамках визита Виктор Орбан примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и заседании Саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

4 сентября премьер-министр Венгрии встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым, после чего ожидается заявление для прессы.

В рамках официального визита в Кыргызстан премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с руководителями других ветвей власти республики.