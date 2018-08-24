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Власть

Визит в Туркменистан. Итоги подвел глава МИД Кыргызстана

Важным итогом государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан явилось подписание декларации о стратегическом партнерстве между странами. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

По его словам, аналогичный документ Кыргызстан подписал практически со всеми странами Центральной Азии.

«Мы еще раз показываем приоритет в нашей внешней политике. Страны Центральной Азии являются главнейшими партнерами. Документ даст возможность развивать отношения и поддерживать диалог не только на двустороннем уровне, но и укрепит взаимопонимание и взаимодоверие во всем регионе», — сказал он.

Министр иностранных дел отметил еще один блок документов, подписанных в рамках визита. Они касаются торгово-экономического сотрудничества.

«Подписано очень важное соглашение об избежании двойного налогообложения. Его ждали предприниматели, чтобы увеличить торговлю между нашими странами», — сказал он.

По словам Эрлана Абдылдаева, соглашение будет способствовать привлечению инвестиций как из Туркменистана в Кыргызстан, так и наоборот. Министр отметил, что торговый оборот между странами сегодня незначительный, не отвечает имеющемуся потенциалу. Соглашение позволит этот объем нарастить.

В рамках государственного визита подписано 11 документов в области предотвращения ЧС, сельского хозяйства, культуры, архивного дела и других сферах.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков примет участие в качестве почетного гостя в саммите глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала. Напомним, Кыргызстан временно «заморозил» свое членство в МФСА.

Ожидается, что глава Кыргызстана озвучит позицию страны относительно деятельности фонда и его органов. КР выступает за комплексное реформирование фонда, целью которого является обеспечение равного учета интересов и насущных потребностей всех государств Центральной Азии.
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