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Власть

Садыр Жапаров переговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым. Что обсудили

Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, а также в вопросах региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес.

«Особое внимание уделено вопросам активизации экономического взаимодействия, в частности в областях торговли, энергетики, транспорта и логистики. Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов выразили уверенность, что дальнейшее развитие кыргызско-туркменских отношений будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318276/
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