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Власть

Сооронбай Жээнбеков признал, что силовики продолжают притеснять бизнесменов

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков в городе Ош. Совещание с силовиками

Президент Кыргызстана сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область провел совещание с руководителями правоохранительных органов, силовых структур и местных органов государственной власти региона и города Ош.

Цель встречи — обсуждение важных вопросов, касающихся правопорядка, укрепления законности и борьбы против коррупции.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что с 1 января 2019 года вступят в силу новые редакции Процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса о проступках и других законов, в которых имеются новые моменты оперативной и следовательской работы, введены новые действия, направленные на защиту прав граждан.

«Эти реформы из тех, что решают судьбу страны. Мы работаем над совершенствованием базы, но воплощать ее в жизнь должны именно вы. В то же время необходимо укреплять доверие граждан к власти», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Все, что идет против человека, противоречит его развитию и потенциалу должно быть устранено. Особенно в судебной системе и правоохранительных органах. Много жалоб поступают ко мне, которые должны решаться на вашем уровне, потому что вы их не решаете», — подчеркнул президент.

Прекратите делать бизнес на людях и совершать произвол. Народ перестал вам верить, а ваши действия, неправильные решения подрывают веру людей во власть, в президента!

Сооронбай Жээнбеков
Он отметил, что Финансовая полиция, органы милиции должны защищать интересы бизнеса, так как они создают рабочие места, платят налоги.

«Но вы продолжаете притеснять бизнес, вместо того, чтобы их защищать. Если органы, призванные защищать закон, сами этот закон нарушают, как наши граждане будут верить власти, президенту?», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.

«В сегодняшнем открытом обществе все видно, как на ладони. Создана конкуренция в политической среде, такую же здоровую конкуренцию нужно создать в бизнесе. Для этого нужны одинаковые условия для всех бизнесменов по их защите», — заключил глава государства.
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