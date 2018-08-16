Сооронбай Жээнбеков признал, что силовики продолжают притеснять бизнесменов

Президент Кыргызстана сегодня в рамках рабочей поездки в Ошскую область провел совещание с руководителями правоохранительных органов, силовых структур и местных органов государственной власти региона и города Ош.
Цель встречи — обсуждение важных вопросов, касающихся правопорядка, укрепления законности и борьбы против коррупции.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что с 1 января 2019 года вступят в силу новые редакции Процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса о проступках и других законов, в которых имеются новые моменты оперативной и следовательской работы, введены новые действия, направленные на защиту прав граждан.
«Эти реформы из тех, что решают судьбу страны. Мы работаем над совершенствованием базы, но воплощать ее в жизнь должны именно вы. В то же время необходимо укреплять доверие граждан к власти», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
«Все, что идет против человека, противоречит его развитию и потенциалу должно быть устранено. Особенно в судебной системе и правоохранительных органах. Много жалоб поступают ко мне, которые должны решаться на вашем уровне, потому что вы их не решаете», — подчеркнул президент.
Он отметил, что Финансовая полиция, органы милиции должны защищать интересы бизнеса, так как они создают рабочие места, платят налоги.
Прекратите делать бизнес на людях и совершать произвол. Народ перестал вам верить, а ваши действия, неправильные решения подрывают веру людей во власть, в президента!Сооронбай Жээнбеков
«Но вы продолжаете притеснять бизнес, вместо того, чтобы их защищать. Если органы, призванные защищать закон, сами этот закон нарушают, как наши граждане будут верить власти, президенту?», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.
«В сегодняшнем открытом обществе все видно, как на ладони. Создана конкуренция в политической среде, такую же здоровую конкуренцию нужно создать в бизнесе. Для этого нужны одинаковые условия для всех бизнесменов по их защите», — заключил глава государства.