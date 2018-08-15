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Власть

Дональд Трамп запретил правительству пользоваться любой техникой Huawei и ZTE

Фото © AP Photo/Mark Schiefelbein, File. Офис компании Huawei в Пекине. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий использовать любую технику китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях. Об этом сообщило издание The Verge.

Под запрет попали и другие китайские компании — Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Пользоваться техникой этих фирм также запретят подрядчикам и другим внешним организациям, которые будут работать с правительством США.

Компания Huawei является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования для предприятий, она поставляет в США маршрутизаторы, коммутаторы и другие важные сетевые устройства. Теперь они попадут под запрет наравне со смартфонами.

Принятые меры связаны с тем, что, по версии властей США, китайские компании передают информацию правительству КНР и представляют угрозу национальной безопасности.
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