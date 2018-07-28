Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 июля

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Эльдар Алишеров назначен заместителем министра экономики.

Родился 18 сентября 1985 года в городе Фрунзе. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, Академию государственного управления при президенте КР, по специальности «государственное и муниципальное управлени».

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Трудовую деятельность начал в 2008 году стажером в ОАО «АТФ Банк-Кыргызстан». С 2010 года — в Министерстве экономического регулирования КР. С 2011-го по 2014 год работал на различных должностях в аппарате правительства.

Министр Олег Панкратов, поздравляя Эльдара Алишерова, выразил надежду, что он оправдает доверие коллектива и в дальнейшем приложит все усилия в разработке и реализации государственной экономической политики, которая потребует большой трудоспособности и профессионализма.

Узарбек Жылкыбаев стал полпредом в Ошской области.

Прежний представитель правительства в регионе Таалайбек Сарыбашов назначен мэром города Оша.

Фото сайта партии СДПК. Узарбек Жылкыбаев Узарбек Жылкыбаев родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Образование высшее: окончил Казахский государственный национальный университет по специальности «международные отношения», Кыргызскую государственную юридическую академии по специальности «юриспруденция». родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Образование высшее: окончил Казахский государственный национальный университет по специальности «международные отношения», Кыргызскую государственную юридическую академии по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1991 году в пансионате «Орбита» в Иссык-Кульской области; 1999–2001 — ведущий специалист Бостеринского айыл окмоту;

2001–2002 — специалист отдела сбыта столичного ликеро-водочного завода;

2002 — специалист I категории мэрии Бишкека;

2004–2008 — депутат Бостеринского айыльного кенеша;

2005–2008 — заведующий отделом маркетинга санатория «Иссык-Куль Аврора»;

2008–2012 — депутат Иссык-Кульского районного кенеша;

2011–2013 — специальный представитель ЦИК Иссык-Кульской области;

2013–2015 — начальник санатория «Кыргызское взморье»;

с 2015-го — депутат от Социал-демократической партии в Жогорку Кенеше VI созыва; 1999–2001 — ведущий специалист Бостеринского айыл окмоту;2001–2002 — специалист отдела сбыта столичного ликеро-водочного завода;2002 — специалист I категории мэрии Бишкека;2004–2008 — депутат Бостеринского айыльного кенеша;2005–2008 — заведующий отделом маркетинга санатория «Иссык-Куль Аврора»;2008–2012 — депутат Иссык-Кульского районного кенеша;2011–2013 — специальный представитель ЦИК Иссык-Кульской области;2013–2015 — начальник санатория «Кыргызское взморье»;с 2015-го — депутат от Социал-демократической партии в Жогорку Кенеше VI созыва; 2017-2018 — полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области.

Бакытбек Дюшембиев назначен и.о. мэра города Бишкека.

Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии Законом «О статусе столицы» подписал распоряжение, согласно которому Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкека до избрания нового мэра. Читайте по теме Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности 19 июля премьер-министр подписал распоряжение об освобождении от должности мэра столицы Албека Ибраимова. Выборы нового мэра состоятся 8 августа. Выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом. Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша выдвинула Азиза Суракматова на пост градоначальника. Максатбек Зикиров назначен руководителем аппарата мэрии города Оша. Алмазбек Осмонов подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Максатбек Зикиров занимал должность руководителя аппарата полномочного представительства правительства в Ошской области.

Лола Абибова назначена заместителем акима Сузакского района. Прежний заместитель Асылкан Раманкулова перешла на другую работу. О новом заместителе известно только, что она директор средней школы № 27 имени Ю.Гагарина Сузакского района.

О кадровых перестановках с 16 по 20 июля читайте здесь.