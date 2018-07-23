Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Эльдар Алишеров назначен заместителем министра экономики. ИА «24.kg» попыталось выяснить, что известно о чиновнике.

В 2010 году Эльдар Алишеров был помощником первого вице-премьер-министра Акылбека Жапарова, затем, в 2014-м, помощником вице-премьер-министра.

Что же касается предпринимательской деятельности, то ранее сообщалось, Эльдар Алишеров якобы является руководителем ОсОО «Глобалико Холдингс». Учредителем компании выступает ОсОО «Глобалико Холдингс Лимитед». Никаких данных о ней в Министерстве юстиции нет. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг гостиницам и ресторанам, строительство.

Именно эта компания занималась остеклением гостиницы «Дамас», которая, по некоторым данным, принадлежит депутату Жогорку Кенеша Акылбеку Жапарову. ОсОО «Глобалико Холдингс» зарегистрировано 9 июля 2007 года по адресу: улица Жумабека, 107. По этому же адресу расположен отель «Дамас». Сейчас в базе данных Минюста руководителем компании значится Уланбек Абыкеев.

Эльдар Алишеров значится в учредителях политической партии «Келечек-Эл». Вместе с ним в учредителях и руководитель «Глобалико Холдингс» Уланбек Абыкеев.

Сам Эльдар Алишеров является учредителем двух компаний — ОсОО «Альфатроникс» и ОсОО «Охранно-детективное агентство «Илбирс-Секьюрити». ОсОО «Альфатроникс» занимается предоставлением услуг гостиницам и ресторанам. С 2013 года компания заплатила налогов всего на 3 тысячи 695 сомов. Учредителем ОсОО выступает компания Alfatronix Limited. Данных о ней в базе Минюста нет. Эльдар Алишеров также числится в претендентах на получение ипотечного кредита по программе «Доступное жилье-2020».