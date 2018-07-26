Выборы мэра. Кандидаты должны сдать экзамен на знание госязыка

Бишкекская ТИК утвердила состав комиссии по государственному языку по выборам мэра Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, в нее вошли семь человек. Экзамен состоится 31 июля.

Кандидаты должны будут коротко написать свою программу на кыргызском языке и зачитать ее. На втором этапе им предложат отрывок из художественного произведения, который они должны понятно и выразительно прочитать. Члены комиссии могут в ходе экзамена задавать вопросы.

Напомним, коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.