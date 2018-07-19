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Власть

Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков обещает не судиться с журналистами

Сооронбай Жээнбеков сказал нам, что не собирается судиться с журналистами и средствами массовой информации. Об этом ИА «24.kg» заявила директор Института Медиа Полиси Бегаим Усенова после встречи с президентом.

В ходе беседы представителей гражданского сектора с главой государства Бегаим Усенова поинтересовалась позицией Сооронбая Жээнбекова относительно статьи 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР», которая обязывает генерального прокурора защищать честь первого лица страны через суд. Данное полномочие генерального прокурора не прописано в Конституции КР.

«Мы 3 мая, во Всемирный день свободы печати, вместе с многочисленными медиаорганизациями и СМИ направили вам обращение, в котором призвали вас открыто озвучить свою позицию по этой статье. Право на защиту чести и достоинства есть у каждого, включая главу государства. Но честь и достоинство президента должны защищаться в гражданском суде в общем порядке без каких-либо привилегий. Это важно, потому что уже само по себе участие президента в разбирательстве в качестве одной из сторон так или иначе оказывает давление на судей», — сказала директор Института Медиа Полиси.

По словам Бегаим Усеновой, Сооронбай Жээнбеков отметил, что не собирается судиться с журналистами и как президент готов к обоснованной критике. В то же время призвал СМИ к объективности.

«Но мы не можем рассчитывать только на добрую волю или благожелательное настроение. Поэтому нам надо добиться исключения этой нормы. Президент обещал позже озвучить позицию. Он также призвал журналистов к объективности», — отметила Бегаим Усенова.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков обещал подумать о 299-й статье Уголовного кодекса (разжигание межнациональной и религиозной вражды).

«Хочу отметить, что сегодня по этой статье любому гражданину даже за довольно безобидный пост в социальной сети может светить тюремный срок от четырех до семи лет. Он, отвечая на мой вопрос, сказал, что согласен, тюрьма может быть только крайней мерой», — сообщила Бегаим Усенова.
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