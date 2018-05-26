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Власть

Правозащитники настаивают: Генпрокурор не должен защищать честь президента

Эксперты Института Медиа Полиси и представители Правовой клиники «Адилет» обратились в Конституционную палату с заявлением о признании противоречащей Конституции статьи 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР», которая обязует генпрокурора защищать честь главы государства через суд. 

Статья закона гласит: «В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство президента Кыргызской Республики, генеральный прокурор обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени президента за защитой его чести и достоинства».

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При этом главу надзорного органа признают законным представителем президента, он пользуется всеми правами истца, ответчика, потерпевшего, предусмотренными процессуальным законодательством, в том числе на передачу своих полномочий другим лицам. Его полномочия на ведение дела в суде не требуют специального удостоверения (доверенности).

Представители Института Медиа Полиси также обратились в аппарат главы государства Сооронбая Жээнбекова, чтобы он четко озвучил свою позицию по данной статье. Правозащитники и юристы отмечают, что ее наличие в законе привело к несоразмерным и несправедливым ограничениям в свободе выражения и создало дополнительное давление на суды. 

В ответе аппарата президента за подписью пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиевой говорится, что глава государства поддерживает свободу слова и готов сотрудничать с прессой и обществом, поскольку свободные СМИ представляют основу демократии. 

В отношении полномочий генерального прокурора в ответе отметили: «Сооронбай Жээнбеков готов к диалогу, открыто обсуждать с обществом любые вопросы, касающиеся настоящего и будущего нашей государственности».

«Мы поддерживаем предложение президента о необходимости открытого диалога по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами. И отмечаем, что ОФ «Институт Медиа Полиси» и Правовая клиника «Адилет» обратились в Конституционную палату с ходатайством о признании статьи 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР» противоречащей Конституции», — говорится в сообщении. 
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