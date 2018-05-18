Чью честь защищал генпрокурор. Гражданина Атамбаева или президента Атамбаева?

До сих пор неизвестно, кто написал заявление в органы прокуратуры о защите чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева, хотя уже завершись все суды и вынесены судебные решения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правовой клинике «Адилет».

«Несмотря на то что иск теперь уже бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой в защиту Алмазбека Атамбаева, предъявленный к Чолпон Джакуповой и сооснователям сайта Zanoza.kg Нарыну Айыпу и Дине Масловой, прошел все судебные инстанции и обязал ответчиков выплатить в общей сложности 12 миллионов сомов в пользу экс-президента, до сих пор остается неизвестным, кто написал заявление в прокуратуру. Был ли это сам Алмазбек Шаршенович или инициатива принадлежит экс-генпрокурору?» — поясняют юристы.

В течение восьми месяцев, пока шло слушание дела в судах различных инстанций, ответ так и не был получен. Генпрокурор задаваемый вопрос игнорировала, а судьи не давали этому игнорированию правовой оценки.

Руководитель клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала ИА «24.kg», почему важно было получить ответ на этот вопрос.

«Согласно законодательству, заявление о диффамации должно подаваться от имени физического лица. Потому что честь и достоинство могут принадлежать только физическому лицу. Генеральная прокуратура может выступать только от юридических лиц. В отношении физических лиц круг ее полномочий был сужен в 2016 году. Она может выступать в защиту прав несовершеннолетних, недееспособных или больных людей. Понятно, что Алмазбек Шаршенович таковым не являлся», — отметила она.

— Получается, раз нет заявителя, то и судов не должно быть?

— Получается так. Но все дело в том, что за восемь месяцев судебных разбирательств мы так и не услышали ответ на данный вопрос. А Алмазбек Атамбаев ли подавал в Генеральную прокуратуру прошение, чтобы генеральный прокурор выступил от его имени? Даже если они выступали от имени юридического лица — института президента, то тоже должны были сказать: «Заявления от Алмазбека Шаршеновича не было, а мы выступаем в защиту самого института президента». Но тогда какие честь и достоинство? Извините, я про институт президентства ничего не говорила, впрочем, как и про самого Алмазбека Шаршеновича.

— Но если Генпрокуратура выступала в защиту института президента...

— Тогда стоит вопрос другой. Если прокуратура выступала не от имени Алмазбека Шаршеновича, а от института президентства, тогда эти иски вправе отозвать и дезавуировать действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков. Потому что он на сегодня олицетворение этого института. Но, повторюсь, ответа от Генпрокуратуры мы так и не получили.