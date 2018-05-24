Недоверие судьям. Депутаты хотят, чтобы вопрос обсудила дисциплинарная комиссия

Депутаты требуют направить в дисциплинарную комиссию обращение от Жогорку Кенеша по судьям, которые накануне не прошли в состав Верховного суда. С таким предложением выступили депутаты Мирлан Жээнчороев и Наталья Никитенко.

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«Вчера была дана парламентом оценка деятельности определенных судей. Она была услышана и поддержана обществом. Уже есть реакция и требования об освобождении от должностей тех судей, которым накануне выразили недоверие. Как они могут продолжать работать в должности судей, если есть такая оценка?» — высказалась Наталья Никитенко.

В свою очередь депутат Айнуру Алтыбаева посчитала, что накануне в парламенте поставлен лишь вопрос о выборе судей Верховного суда. Сейчас не нужно связывать итоги голосования и направлять обращение в дисциплинарную комиссию.

«Это будет неверно. Нужно сначала рассмотреть этот вопрос в комитете, вынести решение и уже потом обращаться дальше», — предложила Айнуру Алтыбаева.

А торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков ответил, что дает поручение рассмотреть просьбу Мирлана Жээнчороева и Натальи Никитенко в профильном комитете и принять решение.

Напомним, что после голосования по кандидатурам в состав Верховного суда активисты призвали судью Ирину Воронцову добровольно покинуть свой пост.