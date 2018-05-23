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Власть

Доверие к судебной реформе подорвано из-за таких судей, как Ирина Воронцова

«На сегодня подорвано доверие к судебной реформе благодаря таким судьям, которые выносят решения по политическим делам», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, сегодня судный день для общества. В Кыргызстане много говорится о судебной реформе, принимаются поправки в законодательство. Но парламентарий уверена, что судебная реформа — это прежде всего судьи. Это должны быть люди, чей моральный и этический облик безупречен.

«Мы видим, к чему пришла система. Люди не доверяют системе из-за судей, которые выносили политические решения.  Я видела, как выносили несправедливые решения, нарушались процессуальные нормы. Как мы можем говорить о судебной реформе, когда такие судьи идут кандидатами в судьи Верховного суда», — возмутилась Наталья Никитенко.

Среди таких судей — судья городского суда Ирина Воронцова.

Наталья Никитенко
Напомним, что президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. При этом судью городского суда Бишкека Ирину Воронцову правозащитники и гражданские активисты предлагали включить в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов. Кымбат Архарова также вынесла обвинительные решения против журналистов и правозащитников.
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