В Верховном суде новый судья. У него техническое образование

Сегодня депутаты парламента рассмотрели кандидатуру Айбека Молдакунова на пост судьи Верховного суда.

Читайте по теме В Генпрокуратуре пояснили порядок привлечения к ответственности судьи со взяткой

Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев представил кандидата нардепам.

По его информации, Айбек Молдакунов ранее исполнял обязанности председателя Иссык-Кульского областного суда.

Сам Айбек Молдакунов сообщил, что в 1996 году он окончил Политехнический институт, а в 2005-м получил юридическое образование в Кыргызском национальном университете.

«До этого я работал частным предпринимателем. Первое образование — техническое, второе — юридическое, я работал на госслужбе», — сказал Айбек Молдакунов.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, много ли врагов у кандидата в судьи. По словам нардепа, есть информация, что судья берет деньги и отдыхает в сауне с девушками.

На это судья ответил, что тоже видел подобные жалобы, но там нет ни одного факта.

Нардеп посоветовал новому судье соблюдать честь, не ходить по увеселительным заведениям и выносить справедливые решения.

За кандидатуру Айбека Молдакунова проголосовали 92 депутата, после чего он принес присягу.