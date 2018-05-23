14:38
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Власть

Против всех. В ЖК предлагают «прокатить» кандидатов в судьи Верховного суда

Депутат Жанар Акаев выступил категорически против представленных кандидатов на должности судей Верховного суда. Он призвал не утверждать ни одну из пяти кандидатур.

По его словам, большинство кандидатов — кадры уволенного недавно заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.

«Они действовали по указке. Давайте избирать новых судей с учетом того, что парламент требует справедливости. Давайте избирать новых судей, чтобы народ нам доверял. Та же Ирина Воронцова, сколько нареканий было по поводу ее работы. Предлагаю никого не поддержать. Чего же ожидать, если мы будем избирать те же кадры, которые действуют по указке?» — возмутился Жанар Акаев.

Напомним, президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. При этом судью городского суда Бишкека Ирину Воронцову правозащитники и гражданские активисты предлагали включить в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов. А Кымбат Архарова также вынесла обвинительные решения против журналистов и правозащитников.
Ссылка:
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
Доверие к судебной реформе подорвано из-за таких судей, как Ирина Воронцова
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Турист &#8470;&nbsp;1. За&nbsp;пять лет Сапар Исаков 46&nbsp;раз летал в&nbsp;Китай Турист № 1. За пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Дело Текебаева. В&nbsp;уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств Дело Текебаева. В уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств
Бизнес
В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?