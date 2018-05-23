Против всех. В ЖК предлагают «прокатить» кандидатов в судьи Верховного суда

Депутат Жанар Акаев выступил категорически против представленных кандидатов на должности судей Верховного суда. Он призвал не утверждать ни одну из пяти кандидатур.

По его словам, большинство кандидатов — кадры уволенного недавно заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.

«Они действовали по указке. Давайте избирать новых судей с учетом того, что парламент требует справедливости. Давайте избирать новых судей, чтобы народ нам доверял. Та же Ирина Воронцова, сколько нареканий было по поводу ее работы. Предлагаю никого не поддержать. Чего же ожидать, если мы будем избирать те же кадры, которые действуют по указке?» — возмутился Жанар Акаев.

Напомним, президент предложил на должности судей Верховного суда Кыдыка Жунушбаева, Ирину Воронцову, Дамиру Орозову, Нургуль Бакирову и Айдарбека Алымкулова. При этом судью городского суда Бишкека Ирину Воронцову правозащитники и гражданские активисты предлагали включить в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов. А Кымбат Архарова также вынесла обвинительные решения против журналистов и правозащитников.