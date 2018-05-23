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Власть

В Кыргызстане дети учат анатомию по бегущей строке на телевидении

«Наши дети скоро анатомию выучат по бегущей строке на телевидении», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Жеенчороев.

Он возмутился содержанием рекламы в вечернее время. Депутат уверен, что Антимонопольный комитет и Национальная комиссия по госязыку не проверяют содержание рекламных текстов.

«В вечерний прайм-тайм по телевизору идет такая реклама, что дети анатомию по ней скоро выучат. В «бегущей строке» так пишут рекламу, что это и кыргызским языком не назовешь. Мы сейчас говорим об орфографических ошибках, но сначала надо озаботиться содержанием», — считает Мирлан Жеенчороев.
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