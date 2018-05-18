Помилование Текебаева. Даже если откажет президент, он добьется пересмотра дела

«Если президент Сооронбай Жээнбеков откажет омбудсмену Кубату Оторбаеву и не помилует экс-депутата Омурбека Текебаева, то он добьется пересмотра дела», — заявил ИА «24.kg» доктор юридических наук Канатбек Азиз.

По его словам, помилование ничего не изменит и на решение Омурбека Текебаева добиться пересмотра дела о коррупции по вновь открывшимся обстоятельствам не повлияет.

Комиссия по вопросам помилования при президенте до сих пор не ответила на прошение акыйкатчи. Кубат Оторбаев просил Сооронбая Жээнбекова совершить акт доброй воли и приурочить помилование к 25-летию Конституции Кыргызстана и 70-летию Декларации прав человека.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.