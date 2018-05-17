Модернизация ТЭЦ Бишкека. Министерства исполняли поручения Сапара Исакова

Министерства исполняли поручения Сапара Исакова о модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, заявил депутат Осмонбек Артыкбаев.

Напомним, столичную ТЭЦ модернизировали, когда Осмонбек Артыкбаев был министром энергетики.

«Большим вопросом стоит, кто решил модернизировать ТЭЦ. Это не те, кто исполнял, а те, кто имел право решать. К сожалению, обвиняют лишь исполнителей, а не тех, кто давал поручения», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

По его словам, Сапар Исаков, будучи заведующим отделом внешней политики аппарата президента, писал поручения.

«На их основе министерства делали свою работу. Даже мои родственники спрашивают о моем состоянии, действительно ли я стал вором. Я докажу, что не имею отношения к этому делу», — добавил депутат.