Рыскелди Момбеков возмущен, что депутаты устроили в Жогорку Кенеше судилище

Среди депутатов Жогорку Кенеша есть богачи, которые сами могут десять ТЭЦ построить. Об этом сегодня на заседании, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, заявил нардеп Рыскелди Момбеков.

По его словам, сейчас Жогорку Кенеш ведет себя как суд.

«Посадили на скамью виновных, а сами судим их. Нельзя так. Среди них наши бывшие коллеги, высокие чиновники. Мы все вместе работали. Мы что, сами чистые, а они виноваты? Спасибо не депутатской комиссии, а аварии. Если бы она ни произошла, мы бы не узнали правды», — сказал Рыскелди Момбеков.

«Те, кто проел деньги, рядом ходят. Если они проели, то немного. Кыргызы без этого не могут. Среди депутатов есть богачи, которые сами могут десять ТЭЦ построить. Мы знаем, у кого откуда деньги», — отметил депутат.