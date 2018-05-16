19:24
USD 68.43
EUR 81.54
RUB 1.11
Власть

Рыскелди Момбеков возмущен, что депутаты устроили в Жогорку Кенеше судилище

Среди депутатов Жогорку Кенеша есть богачи, которые сами могут десять ТЭЦ построить. Об этом сегодня на заседании, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, заявил нардеп Рыскелди Момбеков.

По его словам, сейчас Жогорку Кенеш ведет себя как суд.

«Посадили на скамью виновных, а сами судим их. Нельзя так. Среди них наши бывшие коллеги, высокие чиновники. Мы все вместе работали. Мы что, сами чистые, а они виноваты? Спасибо не депутатской комиссии, а аварии. Если бы она ни произошла, мы бы не узнали правды», — сказал Рыскелди Момбеков.

«Те, кто проел деньги, рядом ходят. Если они проели, то немного. Кыргызы без этого не могут. Среди депутатов есть богачи, которые сами могут десять ТЭЦ построить. Мы знаем, у кого откуда деньги», — отметил депутат.
Ссылка:
просмотров: 1412
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Чиновники ведут себя не по-мужски
Представители ТВЕА договаривались не с президентом, а с Сапаром Исаковым
Президента ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай
Вошь на ноге лезет на голову. Как поругались депутат и экс-премьер-министр
Турист № 1. За пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай
Как депутаты в 2013 году одобрили $386 миллионов на модернизацию Бишкекской ТЭЦ
Я же не называю вас Сатыбалдиев. Депутат призывает экс-чиновников к субординации
Экс-премьер против, что депутаты пытаются сделать его виновным в аварии на ТЭЦ
Базарные люди. Депутаты парламента возмущены, что их назвали базаркомами
Чтобы Атамбаев не рассердился. Депутат о том, как его вызывал Сапар Исаков
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!