Строительство новой ТЭЦ для Бишкека обошлось бы дешевле, заявляет экс-премьер

Строительство ТЭЦ на новом месте обошлось бы дешевле. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

По его словам, когда принимали кредитное соглашение, в нем и речи не было про дорогие плоскогубцы. «Соглашение принимали на основе расчета цены за киловатт-час. Если бы строили ТЭЦ на новом месте, вышло бы дешевле. Но нам пришлось демонтировать оборудование, поддерживать работу старого», — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

Депутата Алтынбека Сулайманова возмутило такое признание. «Ремонт нам обошелся дороже. Мы тут с базара пришли и не знаем счета. По логике умного человека — Жанторо Сатыбалдиева — дешевле строить новый дом. Почему тогда не построили новую ТЭЦ? Раньше нам говорили, что это будет дороже», — заявил депутат.

Однако Жанторо Сатыбалдиев отметил, что никогда не говорил, что новая ТЭЦ обошлась бы дороже. Депутат потребовал поднять стенограмму и доказать ему обратное.