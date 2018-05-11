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Власть

Денежно-кредитная политика должна учитывать изменения в связи с ЕАЭС

«Денежно-кредитная политика должна учитывать изменения экономической ситуации в связи с интеграционными процессами в рамках ЕАЭС», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на международной конференции в честь 25-летия введения национальной валюты.

По его словам, сегодня банковская система играет важную роль в финансовом обеспечении социально-экономического развития Кыргызстана. Национальный банк успешно справляется с краткосрочной проблемой инфляции и устойчивости валютного курса. При этом президент отметил, что впереди не менее ответственный период. Теперь Нацбанк наряду с краткосрочными целями должен активно проводить политику, способствующую долгосрочному экономическому росту.

«Требуются развитие банковского сектора и повышение его роли в экономике страны, в увеличении объемов кредитования реального сектора, обеспечении наиболее благоприятных условий для инвесторов и вкладчиков, развитие платежной системы с применением передовых технологий», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Денежно-кредитная политика должна быть направлена на создание устойчивости к внешним воздействиям, стимулирование экспортного производства с высокой добавленной стоимостью, повышение занятости и увеличение реальных доходов населения.

Сооронбай Жээнбеков
Глава государства отметил, что крайне важны в ближайшее время вопросы развития банковского сектора в регионах. Необходимо внедрять новые финансовые инструменты, направленные на создание цепочек добавленной стоимости через развитие кластерного подхода.

«Необходимо создать благоприятные условия для мобилизации денежных ресурсов и обеспечения доступности банковских услуг. Важным направлением работы остаются вопросы повышения финансовой грамотности населения, роста инвестиций и притока капитала в экономику. Как и прежде, главной задачей остается сохранение стабильности цен. Банковская система должна своевременно реагировать на глобальные изменения и развиваться с учетом новых технологических сдвигов», — заключил президент.
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