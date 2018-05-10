Депутат требует пригласить на заседание бывших четырех премьер-министров

Депутат от СДПК Рыскелди Момбеков требует пригласить для отчета об аварии на ТЭЦ всех бывших премьер-министров начиная с Жанторо Сатыбалдиева. Сегодня нардепы заслушают заключение депутатской комиссии по модернизации столичной теплоцентрали.

По его словам, все должны присутствовать, так как их фамилии фигурируют в отчете как ответственные лица. Аппаратчики Жогорку Кенеша обещали решить вопрос и по поручению торага обеспечить присутствие всех заинтересованных экс-чиновников.

Пока работала депутатская комиссия, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.