Владимир Путин на медведе. Президент России рассказал о фотографии

«Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе», — сказал российский лидер в интервью NBC.

Российский президент Владимир Путин в интервью NBC ответил на вопрос о своем отношении к фотографиям без футболки во время отпуска. Российский лидер заявил, что он просто расслабляется. По его словам, он видел даже коллажи, где скачет верхом на медведе, хотя этого никогда не было.

«Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — отметил Владимир Путин.