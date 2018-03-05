Россия обвинила США в потребительском отношении к странам Центральной Азии

«Американцы подходят к сотрудничеству со странами Центральной Азии потребительски, стремясь заполучить доступ к сырьевым ресурсам, логистике, транзитным коридорам и контролю над чувствительным сектором безопасности», — говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России по поводу высказываний главы центрального командования вооруженных сил США Дж.Вотела.

Как отмечается, он «тенденциозно оценил политику России в отношении государств Центральной Азии». Дж.Вотел уличил Россию «в возрастающей степени посягательства на влияние США и распространении недостоверной информации». Для США «создает проблемы» и то, что страны Центральной Азии «все еще полагаются на Россию» в вопросах экономики и безопасности. Евразийская интеграция тоже подается через призму «восстановления доминирующего влияния» России в регионе.

За всем этим явно стоят те, кто хотел бы отсечь страны Центральной Азии от многопланового сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов. МИД России

За последние десять лет российское содействие развитию стран Центральной Азии превысило $6 миллиардов.

«Наши страны скрепляют свыше 900 соглашений, 70 процентов которых носят торгово-экономический характер. Со всеми странами Центральной Азии сложились отношения союзничества или стратегического партнерства», — напомнили в ведомстве.«Мы с уважением относимся к праву наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, но против того, чтобы кто-то из этих партнеров настраивал нас друг против друга», — отметили в МИД России.