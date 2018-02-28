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Власть

Ввоз банковского оборудования освободили от уплаты налогов еще на 5 лет

Депутаты поддержали поправки в Налоговый кодекс, по которым еще на пять лет продлен срок освобождения от уплаты налогов на ввоз банковского оборудования. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, закон предусматривает освобождение от уплаты НДС сроком на три года при ввозе банковских банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов и банковских киосков. Срок установлен с учетом действия Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2012-2017 годы. Действие льгот закончилось 31 декабря 2017-го. Однако Национальный банк попросил продлить действие освобождения от уплаты НДС до 2022 года. Банки не успели привезти все нужное оборудование.

Против законопроекта выступила депутат Гульшат Асылбаева. Она считает, что нет смысла освобождать банки от уплаты налогов, потому что банковское оборудование все равно себя окупает.

В итоге поправки все же поддержали. За них проголосовали 62 депутата, против — 46.
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