23:45
0
USD 68.09
EUR 83.97
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (23)

А вдруг клевета? В ЖК просят разобраться с гражданством Асылбек уулу Дамирбека

Депутаты предложили рассмотреть на заседании Жогорку Кенеша вопрос о задержании в Казахстане члена фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека. С таким предложением выступил сегодня Кенжебек Бокоев.

По его словам, уже неделю Казахстан и Кыргызстан трясет от слухов о задержании Асылбек уулу Дамирбека за контрабанду. Депутат предложил пригласить на заседание Жогорку Кенеша представителей ЦИК, ГКНБ и МИД, чтобы узнать всю информацию.

«Нужно узнать информацию о гражданстве и других вопросах. А вдруг это клевета? Может, возникла ситуация, которая требует решения. Как вообще быть с гражданством тех, кто занимает политические должности? В обществе муссируются слухи. Вдруг у нас сложится такая ситуация, когда в президенты придет человек с гражданством другого государства? Вопросов много поступает, но у нас нет информации», — подчеркнул Кенжебек Бокоев.

В ответ спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков отметил, что разделяет обеспокоенность коллеги. Вопрос направили на рассмотрение соответствующего комитета.

«Мы направили вопрос в соответствующий комитет, в правительстве вопрос тоже рассматривается. Вернемся к вопросу, когда будут итоги», — пообещал Дастанбек Джумабеков.

Асылбек уулу Дамирбеку и еще двум гражданам КР — Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову — официально предъявили обвинение по статьям «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации» УК РК.

Всех троих задержали в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех трех сроком на два месяца. В Казахстане Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахское гражданство, считают главой контрабандистов.
Ссылка:
просмотров: 1322
Версия для печати
Материалы по теме
Ввоз банковского оборудования освободили от уплаты налогов еще на 5 лет
Демократия вузу не нужна. Ректора должен назначать премьер или глава Минобраза
За сокрытие двойного гражданства ЦИК предлагает ввести уголовное наказание
Две детские противотуберкулезные больницы объединят
Вице-премьер-министр Санжар Муканбетов принес присягу
От уплаты налогов все время кого-то освобождают, а потом ищут деньги в бюджет
Чтобы неповадно было. Депутат предлагает наказывать за двойное гражданство
Двойное гражданство депутата Асылбек уулу Дамирбека невозможно было установить
У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
Парламент Кыргызстана озаботился судьбой арестованного в Казахстане депутата
Популярные новости
Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»