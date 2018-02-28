А вдруг клевета? В ЖК просят разобраться с гражданством Асылбек уулу Дамирбека

Депутаты предложили рассмотреть на заседании Жогорку Кенеша вопрос о задержании в Казахстане члена фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека. С таким предложением выступил сегодня Кенжебек Бокоев.

По его словам, уже неделю Казахстан и Кыргызстан трясет от слухов о задержании Асылбек уулу Дамирбека за контрабанду. Депутат предложил пригласить на заседание Жогорку Кенеша представителей ЦИК, ГКНБ и МИД, чтобы узнать всю информацию.

«Нужно узнать информацию о гражданстве и других вопросах. А вдруг это клевета? Может, возникла ситуация, которая требует решения. Как вообще быть с гражданством тех, кто занимает политические должности? В обществе муссируются слухи. Вдруг у нас сложится такая ситуация, когда в президенты придет человек с гражданством другого государства? Вопросов много поступает, но у нас нет информации», — подчеркнул Кенжебек Бокоев.

В ответ спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков отметил, что разделяет обеспокоенность коллеги. Вопрос направили на рассмотрение соответствующего комитета.

«Мы направили вопрос в соответствующий комитет, в правительстве вопрос тоже рассматривается. Вернемся к вопросу, когда будут итоги», — пообещал Дастанбек Джумабеков.

Асылбек уулу Дамирбеку и еще двум гражданам КР — Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову — официально предъявили обвинение по статьям «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации» УК РК.

Всех троих задержали в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех трех сроком на два месяца. В Казахстане Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахское гражданство, считают главой контрабандистов.