12:41
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Конституционная реформа

В Конституции предлагают прописать, как будет работать Народный курултай

В Бишкеке проходит конституционное совещание. Члены секции «Основы конституционного строя» обсуждают пункт Основного закона о Народном курултае.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отметил, что необходимо прописать, чем будет заниматься Народный курултай, как его будут избирать.

«В частности, необходимо уточнить, будут ли Народный курултай избирать или это будут делегаты из представителей общественности. Надо убрать пункт о том, что Народный курултай — координирующий орган. Он может быть рекомендательно-консультативным. Кроме того, надо прописать, сколько раз в год будут собираться члены курултая», — сказал он.

Новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173944/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе
Члены конституционного совещания потребовали вести запись обсуждений
Члены конституционного совещания не могут начать работу
Бекбосун Борубашов попросил не оскорблять авторов новой редакции Конституции
Новая редакция Конституции. Бекбосун Борубашов заверяет, что цензуры не будет
Конституционное совещание. Между ЖК и курултаем может возникнуть конфликт
Конституционное совещание предлагает ввести институт вице-президента КР
Новая редакция Конституции. Акун обвинил СМИ в несостоятельной критике проекта
Состав Конституционного совещания
Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
Присвоил штандарт? В&nbsp;соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в&nbsp;резиденции Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
21 ноября, суббота
12:40
Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконно полученных средств Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконн...
12:23
В аварии с участием шести машин в Бишкеке пострадали три человека
12:18
В Ошском перинатальном центре откроют стационар для беременных
12:17
Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе
12:08
Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын»