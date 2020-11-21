В Конституции предлагают прописать, как будет работать Народный курултай

В Бишкеке проходит конституционное совещание. Члены секции «Основы конституционного строя» обсуждают пункт Основного закона о Народном курултае.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отметил, что необходимо прописать, чем будет заниматься Народный курултай, как его будут избирать.

«В частности, необходимо уточнить, будут ли Народный курултай избирать или это будут делегаты из представителей общественности. Надо убрать пункт о том, что Народный курултай — координирующий орган. Он может быть рекомендательно-консультативным. Кроме того, надо прописать, сколько раз в год будут собираться члены курултая», — сказал он.

Новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.