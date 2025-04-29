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Власть

В ЖК предложили объединить омбудсмена и Наццентр по предупреждению пыток

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков предложил объединить институт омбудсмена и Национальный центр по предупреждению пыток. Об этом на заседании парламентского комитета сообщила депутат Чолпон Султанбекова.

Против этой инициативы выступил депутат Дастанбек Джумабеков. Он заявил, что по закону это невозможно.

«Регламент не позволяет ликвидировать один институт в рамках рассмотрения другого законопроекта», — сказал он.

Напомним, ряд депутатов инициировал законопроект «Об акыйкатчи (омбудсмене) Кыргызской Республики». Проект конституционного закона определяет порядок организации деятельности, сферу компетенции, порядок избрания и освобождения от должности акыйкатчи, его заместителей и аппарата, а также регламентирует их взаимоотношения с государственными органами и иными организациями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327751/
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