Депутат предложил наказывать следователей, выполняющих политический заказ

В 2020 году суды оправдали 172 человека, обвиняемых в различных преступлениях. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, 16 должностных лиц, которые незаконно возбудили уголовные дела, понесли наказание.

«Мы должны наказывать тех следователей и прокуроров, которые умышленно возбудили уголовные дела, незаконно привлекли к ответственности людей», — сказал Курманкул Зулушев.

Депутат Кенжебек Бокоев заявил, что нужно наказывать следователей и прокуроров, выполняющих политический заказ. «Сколько нардепов были привлечены к ответственности из-за политического заказа! Люди, которые выполняли это, не должны работать в системе. В противном случае мы так и не избавимся от политических уголовных дел», — добавил он.