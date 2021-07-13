Кандидатов в депутаты надо тестировать на знание элементарных основ экономики

Депутат парламента Кенжебек Бокоев предлагает тестировать кандидатов, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, на знание базовых основ госустройства, госуправления, экономики и бюджета, а также владение основами дипломатического протокола. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству.

По его словам, парламентарии плавают в этих темах. Кроме того, он считает, что нужно проверять нардепов и на знание государственного языка.

Ранее, отметим, в «Кыргызтесте» должны были проходить тестирование только кандидаты в президенты, мэры городов и главы аймаков.