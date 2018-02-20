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Власть

Частные кардиоцентры в Кыргызстане обязали платить все налоги

В Налоговый кодекс Кыргызстана внесли поправки, которые отменили освобождение частных кардиологических центров от уплаты налогов. Решение принято сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Напомним, депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня возмутилась, что от уплаты налогов освобождают только одну сферу медицины. Парламентарий предложила исключить данную норму из Налогового кодекса. Министр экономики Артем Новиков согласился с идеей Эльвиры Сурабалдиевой.

По итогам рассмотрения депутаты отправили законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс на рассмотрение палаты и голосование во втором чтении.

В рамках новой редакции закона о государственно-частном партнерстве Министерство экономики внесет поправки в законы, чтобы создать льготы для частников, которые работают в сфере медицины.
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