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Власть

Контрабанда в Казахстане. Арестованному депутату окажут консульскую помощь

Депутату паламента от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбеку Консульство КР в Алматы окажет юридическую помощь. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД КР. Правовая помощь будет оказана еще двум арестованным в Алматы кыргызстанцам.

В ведомстве напоминают, что оказание помощи кыргызстанцам, оказавшимся в различных трудных ситуациях за рубежом, обязанность дипломатических и консульских организаций.

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15-16 декабря в Казахстане прошла крупномасштабаная спецоперация по пресечению контрабандных потоков, в том числе из Кыргызстана.

Задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них с санкции суда арестованы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал сроком на два месяца депутата Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека, а также двух граждан КР Чингиза Абакирова и Уланбека Мурадилова.

Вчера Асылбек уулу Дамирбеку, Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову официально предъявили обвинения по статьям 234 («Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций»), 264 («Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации») Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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