Авария на ТЭЦ. Руководители теплоцентрали бегали по углам

Первый вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев рассказал об истинных причинах аварии на ТЭЦ Бишкека.

По его словам, оборудование было не готово. Вовремя не застеклили машинный цех. «Руководители ТЭЦ бегали по углам. Они работали несогласованно. 13 часов искали воду, хотя монометры можно было заменить через пару часов», — сказал Аскарбек Шадиев.

Он добавил, что работники теплоцентрали хотели доказать сами себе, что могут запустить старые блоки, поэтому решение о запуске нового блока принималось слишком долго. «Если бы были там специалисты, ситуацию выправили бы раньше», — отметил Аскарбек Шадиев.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.