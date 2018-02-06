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Общество

Причины аварии на ТЭЦ Бишкека комиссия должна установить в течение месяца

Под председательством первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева образована межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

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Как сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства, комиссии поручено в месячный срок установить причины аварии.

На основе анализа необходимо составить перечень первоочередных неотложных мероприятий по стабильному завершению отопительного периода и изучить выступления депутатов Жогорку Кенеша.

Накануне состоялось первое заседание комиссии. Аскарбек Шадиев поручил Государственной инспекции по экологической и технической безопасности до конца недели подготовить предварительный анализ возможных причин.
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