Авария на ТЭЦ. За день температура воды поднялась на 10 градусов

С 7 утра 30 января температура сетевой воды поднялась в среднем на 10-13 градусов. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-секретарь «Электрических станций» Тагжана Айдаралиева.

По ее данным, на 18.00 в систему (в город) тепло идет по пяти так называемым ниткам. Температура сетевой воды при этом составляет от 58,9 до 76,9 градусов. Температура продолжает повышаться.

26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жаловались на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме. Мэрией организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан. По факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих функций Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.