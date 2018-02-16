Вице-премьер-министр: Инвесторы не хотят иметь дел с правительством Кыргызстана

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев сомневается, что страна может развиваться с помощью ГЧП. Инвесторы хотят быть самостоятельными, заявил сегодня чиновник на парламентских слушаниях по закону о государственно-частном партнерстве.

По его словам, вопрос реализации проектов ГЧП в Кыргызстане актуален с 2010 года. Разговоры о том, что какие-то проекты реализуют в таком формате ГЧП, звучат красиво, но общество должно быть к этому готово. Вице-премьер не нашел и ближайших к Кыргызстану стран, которые бы развивались с помощью ГЧП.

Сейчас инвесторы психологически по-другому настроены. Они не хотят вести дела с правительством. Если в приватизируемой компании есть 1 процент госдоли, то они не хотят входить в нее. Все хотят быть на сто процентов самостоятельными. Даир Кенекеев

В ответ на это депутат Торобай Зулпукаров отметил, что во многих соседних странах просто нет закона о ГЧП. А такие государства, как Турция и Южная Корея, получили плюсы от таких проектов. Парламентарий уверен, что инвесторы будут реализовывать проект ГЧП, если государство создаст хороший инвестиционный климат.