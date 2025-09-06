«Нацпроектстрой» из РФ предлагает Кыргызстану реализовать инвестиционные проекты

В Центре государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям прошла встреча его главы Нурбека Анарбекина с делегацией российской группы компаний «Нацпроектстрой» и ОсОО «Кыргыз жол курулуш». Об этом сообщили в центре.

По его данным, один из крупнейших инфраструктурных игроков РФ представил ряд инвестиционных инициатив для Кыргызстана.

Инвестор предлагает построить:

восточную объездную дорогу (24 километра, ориентировочная стоимость $55–70 миллионов, срок реализации 1–1,5 года);

северный обход Бишкека с Чуйской альтернативной железной дорогой (50 километров, $150–200 миллионов, срок исполнения 2–3 года);

вантовый мостовой переход через Токтогульское водохранилище (4,8 километра, общая протяженность маршрута 15 километров, срок строительства 5 лет).

Проекты планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства с участием ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш».